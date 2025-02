Bologna Milan, buone notizie verso il recupero di Serie A: quanti rientri per Conceicao

Condividi via email

Bologna Milan, arrivano notizie positive da Milanello: mister Sergio Conceicao recupera ben quattro calciatori per la gara di domani

Giovedì alle ore 20:45 andrà in scena il recupero della nona giornata di Serie A tra Bologna e Milan. Per la sfida in programma al Dall’Ara i rossoneri potrebbero ritrovare alcuni infortunati. Buone notizie dal centro sportivo di Milanello.

Potrebbero rientrare tra i convocati infatti sia Walker che Loftus-Cheek, ma anche il lungodegente Florenzi (non pronto per giocare) e anche Jovic.