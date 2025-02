MN24 – Bologna Milan, Sergio Conceicao non parlerà in conferenza stampa. I dettagli

Bologna Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, non parlerà domani in conferenza stampa alla vigilia della gara coi felsinei

Come appreso da Milannews24, Sergio Conceiçao, tecnico del Milan, non parlerà in conferenza stampa a Milanello alla vigilia della gara di giovedì sera in trasferta contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Dopo la sconfitta di sabato pomeriggio contro il Torino, il Diavolo è a caccia dei tre punti vitali per tenere viva la speranza per la qualificazione alla prossima Champions League.