Bologna Milan, Conceicao deve scongiurare un pesante record negativo. Ecco quale

Bologna Milan, Sergio Conceicao va a caccia dei tre punti questa sera: deve scongiurare un pesante record negativo. Ecco quale

Come riportato da Opta, nella gara di questa sera contro il Bologna il Milan di Sergio Conceicao deve sventare un possibile e clamoroso record negativo.

Dopo aver perso contro il Torino, il Milan potrebbe registrare almeno due sconfitte consecutive in campionato per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (tre in quel caso, contro Lazio, Sassuolo e Inter).