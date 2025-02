Condividi via email

Bologna Milan, Conceicao ha un’unica grande certezza in attacco: partirà di nuovo titolare. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio Renato Dall’Ara andrà in scena la sfida valevole per il recupero della 9ª giornata di Serie A tra il Bologna e il Milan. Questa sfida, in vista della qualificazione alla prossima Champions League, vale oro.

Conceicao, dunque, si affiderà alla sua grande certezza in attacco. Santiago Gimenez, infatti, è pronto nuovamente a partire da titolare, alla ricerca di un gol pesante.