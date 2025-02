Bologna Milan, dirigenza rossonera a Milanello! Obiettivo chiaro e svolta in arrivo per Conceicao

Condividi via email

Bologna Milan, la dirigenza rossonera è stata ieri a Milanello: ribadita la piena fiducia in Conceicao e nessuna ricerca di un sostituto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri è stata una giornata importante in casa Milan in vista della sfida di giovedì sera sul campo del Bologna.

La presenza di ieri di Ibra e Moncada a Milanello ha assunto un significato speciale in un momento chiave: la dirigenza ha voluto far capire che è vicina all’allenatore, che non pensa di cercare un sostituto e che si aspetta un pronto riscatto da parte dei calciatori.