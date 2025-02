Bologna Milan, curiosa circostanza storica: non succedeva dalla stagione 2017/2018

Bologna Milan, circostanza storica curiosa in vista della sfida di questa sera: squadre a pari punti per la prima volta dalla stagione 2017-2018

Curiosa statistica riportata da Opta sulla sfida di questa sera tra Bologna e Milan, recupero della nona giornata di Serie A.

Escludendo la prima giornata, Bologna e Milan (41 punti entrambi nel campionato in corso) si sfidano in un match con esattamente gli stessi punti in classifica per la prima volta dalla 16ª giornata del 2017/18 (21 punti a testa in quel caso): i rossoneri vinsero per 2-1 al Meazza in quella circostanza.