Bologna Milan, settimana di fuoco per conquistare un posto in Champions: il punto!

Bologna Milan, i rossoneri sono all’angolo: servono tre punti contro la squadra di Italiana e poi una vittoria domenica contro la Lazio

Come riferito dal Corriere della Sera, il Milan, dopo la sconfitta di ieri contro il Torino, è appeso ad un filo per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League.

Ma per il Milan non c’è il tempo di leccarsi le ferite perchè domani inizia una settimana che è un vero e proprio crocevia sulla sua stagione visto che in programma ci sono due scontri diretti per la corsa Champions: giovedì infatti si giocherà il recupero della sfida in casa del Bologna che lo scorso 26 ottobre era stata rinviata per il maltempo, mentre domenica a San Siro arriva la Lazio.