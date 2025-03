Bologna Milan, Caputi non ha dubbi: problemi gravi dei rossoneri, ecco quali

Condividi via email

Bologna Milan, Massimo Caputi, noto giornalista, ha commentato la sconfitta dei rossoneri giovedì sera in trasferta

Intervenuto sul proprio profilo di X, Massimo Caputi, noto giornalista, ha commentato in questi termini la sconfitta del Milan di giovedì sera sul campo del Bologna:

PAROLE – «Il Milan non sa gestire il vantaggio e subisce la rimonta del Bologna che con forza e determinazione si è preso 3 punti pesanti in chiave Europa. Per i rossoneri uno stop che conferma i problemi di atteggiamento ed equilibrio, sia mentali sia tattici».