Bologna Milan, attenzione a Calabria: l’infortunio del suo compagno lo lancia verso la titolarità. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan affronterà il Bologna in trasferta il 27 febbraio alle 20:45. Vista la classifica attuale, i rossoneri, non hanno altra scelta: servirà conquistare i tre punti per sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League.

In questa sfida, visto l’infortunio di Holm, ci sarà la prima partita da ex di Davide Calabria. Il terzino destro è ora il candidato principale per partire titolare.