Bologna Milan, giovedì sarà la partita del cuore di Calabria: prima da ex per l’ex capitano. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio Renato Dall’Ara andrà in scena la sfida valevole per il recupero della 9ª giornata di Serie A tra il Bologna e il Milan. Il match avrà inizio alle 20:45 di giovedì: in palio ci sono tre punti importantissimi.

Questa partita, inoltre, sarà la prima partita da ex di Calabria: l’ex capitano dei rossoneri dovrebbe anche partire titolare.