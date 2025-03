Bologna Milan, Borghi commenta così il risultato: le dichiarazioni!

Condividi via email

Bologna Milan, Stefano Borghi a Cronache di Spogliatoio ha commentato così il gol del 2-1 subito dai rossoneri

Stefano Borghi a L’Ascia Raddoppia, programma trasmesso sui canali di Cronache di Spogliatoio, ha commentato così il 2-1 subito dal Milan contro il Bologna:

LE SUE PAROLE – «Prendere il 2-1 così, è un gol che non puoi prendere, devi avere un’attenzione diversa. Pavlovic è piantato, ma anche la facilità con cui Jimenez concede il cross è il racconto di una stagione in cui in ogni partita ci sono situazioni del genere».