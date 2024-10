Bologna Milan, i biglietti restano validi per il recupero: le info sul rimborso

Bologna Milan, dopo il rinvio i biglietti restano validi per il recupero anche se ancora non c’è una data: le info per i tifosi sul rimborso

I biglietti che i tifosi hanno acquistato per Bologna Milan restano validi per il recupero della partita anche se non c’è ancora una data.

Nei prossimi giorni, comunque, il Bologna renderà note le info, le tempistiche e le modalità per richiedere anche il rimborso dopo il rinvio del match che è stato ufficializzato oggi.