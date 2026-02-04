Bologna Milan, Allegri furioso sullo 0-3: inveisce contro un giocatore! Avete visto cosa è successo?

Bologna Milan – Massimiliano Allegri furioso nonostante il risultato, l’episodio che ha fatto arrabbiare il mister

Il Milan di Massimiliano Allegri ha demolito il Bologna di Vincenzo Italiano al Dall’Ara. Uno 0-3 senza storia che sta quasi stretto ai rossoneri. Un match che potremmo definire ai limiti della perfezione. L’allenatore toscano però ha avuto comunque modo di infuriarsi nei minuti finali della partita.

Siamo a pochi istanti dal 90′, quando Estupinan si lascia andare ad un colpo di tacco che porta a perdere il possesso. Una giocata leziosa che Allegri non ha fatto gradito. Ha infatti iniziato ad urlare per poi girarsi verso la panchina dicendo: “OH non siamo una di quelle squadre da colpi di tacco!”.

Il mister, così come accaduto nel corso di Roma-Milan nei confronti di Rafael Leao, ha mandato un messaggio chiaro alla sua squadra: non sono accettate leggerezze, anche quando il risultato è ormai acquisito!