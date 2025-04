Bologna Milan: dove e quando acquistare i biglietti per la finale di Coppa Italia

Bologna Milan, tutte le informazioni per i tifosi riguardanti la vendita dei tagliandi per la finale di Coppa Italia

Mercoledì 14 maggio andrà in scena Bologna-Milan, finale di Coppa Italia. Lo Stadio Olimpico per l’occasione sarà verosimilmente diviso a metà tra bolognesi e milanisti. Dovrebbe essere assegnata una Curva e una Tribuna per squadra, per un totale di circa 30.000 posti per tifoseria.

L’inizio della vendita dei tagliandi e i costi saranno stabiliti nei prossimi giorni. I biglietti sarà possibile acquistarli online tramite il circuito Vivaticket o nei punti vendita dedicati. Le società divideranno la vendita in più fasi dando la prelazione agli abbonati e ai possessori di fidelity card.