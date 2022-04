Bologna Inter, Inzaghi: «C’è delusione, ora dobbiamo vincerle tutte»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha analizzato ai microfoni di DAZN il doloroso ko di Bologna

AMAREZZA – «C’è delusione come normale che sia dopo una partita persa in questo modo. Radu ha fatto un errore come poteva capitare a chiunque altro, chiaramente quando sbaglia un portiere è più evidenziato. Tra tre giorni si torna in campo e dobbiamo ripartire, sapendo che non siamo più padroni del nostro destino».

CONDIZIONAMENTI – «Non deve condizionare le cose, ora ci tocca rincorrere e lo abbiamo già fatto. Sappiamo che dobbiamo vincere tutte le gare e dobbiamo guardare anche agli altri».