L’ex promessa del Barcellona Bojan Krkic, che abbiamo visto in Italia con le maglie di Roma e Milan, è ufficialmente un giocatore del Vissel Kobe, club militante nella prima categoria del campionato giapponese. Lo spagnolo era svincolato da gennaio, dopo che il suo contratto con il Montreal Impact non era stato rinnovato e ora potrà giocare di nuovo con l’ex compagno Andrès Iniesta.A conferma dell’affare anche il messaggio sui social del giocatore:

All set for a new destination!

Really excited by this amazing professional and personal opportunity.

Thank you for your trust, @visselkobe!

Can’t wait to start this new challenge. 💪🏻⚽️ pic.twitter.com/yDerirqZhk

— Bojan Krkic (@BoKrkic) August 9, 2021