Boga Milan, le dichiarazioni del ds del Sassuolo per la svolta

Non è un mistero il fatto che i rossoneri siano fortemente interessati a Boga. Il gioiellino del Sassuolo è un obiettivo del Milan

Non è un mistero il fatto che i rossoneri siano fortemente interessati a Boga. Il gioiellino del Sassuolo è un obiettivo del Milan per la prossima stagione, soprattutto se dovesse arrivare Ralf Ragnick. I neroverdi stanno facendo muro per alzare il prezzo del giocatore e scatenare un’asta. Proprio Carnevali, in un’intervista per La Gazzetta dello Sport, ha escluso la partenza del giovane talento: «Boga è cresciuto molto e dobbiamo darne merito al nostro allenatore De Zerbi. È richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno».