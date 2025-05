Boban difende Paolo Maldini: «Troppo amore tra di noi, certe cose si dicono solamente per denigrare la forza del nostro lavoro al Milan!». Le parole

Ospite al canale Youtube del noto giornalista Andrea Longoni, Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan, ha rilasciato molteplici retroscena sulla sua avventura in rossonero, tra cui qualche aneddoto su Paolo Maldini.

PAOLO MALDINI – «Alla fine non abbiamo sbagliato degli acquisti noi. Certe cose si dicono per denigrare la forza del lavoro soprattutto di Paolo Maldini, io sono rimasto solo 7 mesi dove però abbiamo posto le basi. Con Paolo lavoravamo sempre insieme, anche se eravamo in disaccordo delle volte, ma c’era troppo amore tra di noi. Lui vedeva più i difensori, io capivo di più magari i centrocampisti, ma non c’è mai stato un giocatore preso senza che fossimo d’accordo».