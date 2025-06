Bilancio Milan, Cardinale sorride! Le stime fanno felice il numero uno di RedBird. Il dato non mente

Bilancio Milan, Gerry Cardinale sorride: anche il prossimo bilancio si chiuderà in utile di circa 25 milioni di euro

Secondo le stime autorevoli di Calcio e Finanza, il Milan si prepara a chiudere un’altra stagione con un bilancio in utile, confermando la sua solida gestione finanziaria. Per l’esercizio 2024-2025, si prevede un divario positivo tra ricavi e costi nell’ordine dei 25 milioni di euro. Questa notizia sottolinea il percorso virtuoso intrapreso dal club rossonero, che negli ultimi anni ha dimostrato una notevole resilienza e capacità di crescita anche fuori dal campo.

Il raggiungimento di un utile di 25 milioni di euro non è un risultato da poco, soprattutto in un panorama calcistico dove molte squadre faticano a mantenere la sostenibilità economica. Questo successo finanziario è il frutto di una combinazione di fattori strategici. Innanzitutto, la gestione oculata delle spese e gli investimenti mirati sul mercato sono stati cruciali. Il Milan ha dimostrato di saper valorizzare i propri talenti, spesso acquisendoli a costi contenuti e rivendendoli a cifre significative, generando plusvalenze importanti che contribuiscono in modo sostanziale ai ricavi.

Un altro elemento fondamentale è l’aumento delle entrate commerciali. Il brand Milan è tornato a risplendere a livello internazionale, attirando nuovi sponsor e consolidando le partnership esistenti. Le attività di marketing e la strategia di comunicazione del club sono state particolarmente efficaci nel rafforzare la propria immagine e ampliare la propria base di tifosi globali. Le vendite di merchandising e i biglietti per le partite casalinghe hanno registrato un incremento significativo, alimentando ulteriormente il flusso di cassa.

Anche la partecipazione costante alle competizioni europee, in particolare alla UEFA Champions League, ha giocato un ruolo chiave. I premi derivanti dalle coppe europee rappresentano una fonte di ricavo sostanziosa, essenziale per il mantenimento di un bilancio sano. La capacità di qualificarsi e di avanzare in queste competizioni non solo porta prestigio sportivo, ma garantisce anche un ritorno economico considerevole, permettendo al club di continuare a investire nella squadra e nelle infrastrutture.

La politica di contenimento degli ingaggi è un altro aspetto da non sottovalutare. A differenza di un passato recente, il Milan ha adottato un approccio più prudente nella gestione degli stipendi, evitando spese folli e concentrandosi sulla creazione di un gruppo coeso e motivato. Questa strategia ha permesso di mantenere la massa salariale sotto controllo, senza compromettere la competitività sportiva.

Questo trend positivo proietta il Milan verso un futuro ancora più solido e promettente. La stabilità finanziaria consente al club di pianificare con maggiore serenità i prossimi passi, sia per quanto riguarda il mercato giocatori sia per eventuali progetti infrastrutturali, come la costruzione di un nuovo stadio, che potrebbe ulteriormente aumentare le entrate e migliorare l’esperienza dei tifosi. L’attenta gestione dei conti da parte della dirigenza rossonera è un esempio di come sia possibile combinare il successo sportivo con la responsabilità finanziaria, gettando le basi per un futuro radioso.