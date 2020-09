Bilancio Mercato Milan, al momento Elliott fa registrare 20 milioni di attivo

Elliott, allo stato attuale del mercato, fa registrare un bilancio in attivo di 20 milioni di euro grazie alle cessioni

Elliott, allo stato attuale del mercato, fa registrare un bilancio in attivo di 20 milioni di euro. Se da una parte è vero che mancano ancora gli ultimi giorni che potrebbero portare un forte difensore centrale in rossonero, dall’altra va segnalato l’ennesimo percorso di recupero dai debiti societari.

Secondo quanto riportato dall’analisi di Transfermarkt, il Milan ha speso complessivamente circa 7 milioni di euro per il riscatto di Kjaer e Saelemaekers e per l’acquisto di Tatarusanu e Kalulu dal Lione. Il prestito di Sandro Tonali, invece, in questa stagione pesa per 10 milioni. I ricavi sono stati più consistenti grazie alle cessioni di Suso (riscattato in estate dal Siviglia per 24 milioni), André Silva (9), Ricardo Rodriguez (3) e Gustavo Gomez (2).