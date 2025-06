Bijol: «Interesse del Milan? Una squadra grande. Chissà se a fine estate»

Bijol in un’intervista ha parlato del suo futuro, commentando anche l’interessamento del Milan

Bijol è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan? Ha commentato l’interesse lo stesso difensore dell’Udinese in un’intervista sul sito di Gianluca Di Marzio.

INTERESSE DEL MILAN – «Parliamo di una squadra veramente grande. Però adesso non voglio parlarne, il mio focus va sulla partita con la Bosnia. Sono solo voci e in Italia ce ne sono sempre tante. Ma è anche vero che mi sento pronto per questo step successivo, vediamo se già da questa estate. Nel calcio non si sa mai. Sono grato all’Udinese che mi ha dato veramente tanto e a Udine sono felice. Però mi piacerebbe fare il salto».

PREFERENZA DI CLUB? – «No, non ce l’ho. Chissà magari a fine estate sarò ancora un giocatore dell’Udinese. Vediamo quello che succederà, nel calcio non c’è niente di scontato».