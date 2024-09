Biglietti Milan Liverpool: INFO, PREZZI e DETTAGLI per la prima di Champions League a San Siro. Tutto quel che c’è da sapere

Il Milan attraverso un comunicato ha reso noti tutti i dettagli per l’acquisto dei biglietti per assistere alla partita col Liverpool, gara di esordio in Champions League in programma il 17 settembre a San Siro.

IL COMUNICATO – La Champions League sta per ricominciare, nuova e ancora più affascinante. Otto sfide, quattro in casa. Il Milan esordirà col botto nella prima fase, a San Siro e affrontando il Liverpool. Un big match, in programma martedì 17 settembre alle 21.00, che rievoca sempre ricordi agrodolci legati al passato e che ritorna dopo il doppio incrocio nel girone della stagione 2021/22. Un appuntamento già vicino e da vivere per il popolo milanista.

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti sono in vendita online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e nei punti Vivaticket nelle seguenti modalità:

Abbonati Serie A : da martedì 3 settembre alle ore 15.00 a giovedì 5 settembre alle ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2024/25 può acquistare fino a due biglietti nei settori disponibili.

: da martedì 3 settembre alle ore 15.00 a giovedì 5 settembre alle ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2024/25 può acquistare fino a due biglietti nei settori disponibili. Vendita libera: da venerdì 6 settembre alle ore 12.00 e fino a esaurimento posti.

PREZZI

I prezzi partono da €54 nella fase Abbonati, da €59 nella fase di Vendita libera.

CLUB 1899

Da martedì 3 settembre alle ore 15.00 saranno messe in vendita anche le esperienze Premium con Hospitality per le gare casalinghe dell’intera fase (Liverpool, Club Brugge, Stella Rossa e Girona).