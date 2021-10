Biglietti Milan Inter, San Siro verso il tutto esaurito: le ultime

I biglietti per Milan Inter sono quasi terminati. A 10 giorni dal derby infatti, San Siro viaggia già verso il tutto esaurito

È già febbre da derby per Milan Inter. I biglietti per la stracittadina del prossimo 7 novembre stanno quasi per esaurirsi, come riportato sul sito ufficiale rossonero, con San Siro che viaggia spedito verso il sold out.

I tagliandi per la partita sono ancora disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan.