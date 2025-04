Condividi via email

MN24 – Biglietti Milan Fiorentina, il dato sui tagliandi è da impazzire! San Siro risponde presente.

Attesi oltre 70 mila tifosi a San Siro: questo il dato dei biglietti Milan Fiorentina. La gara avrà inizio alle 20.45 sabato sera, 5 aprile. Ultimo treno per l’Europa che conta, per la Champions League per i rossoneri.

Le due squadre sono separate in classifica da 4 punti, con i viola che stanno vivendo un ottimo momento di forma in particolare dopo le vittorie su Juventus e Atalanta. Il tifo rossonero, nonostante il momento, risponde presente per sostenere il Diavolo.