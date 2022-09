Dopo la trasferta di Empoli e Londra il Milan ospiterà la Juventus e il Chelsea. Per l’occasione sarà sold out a San Siro

Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che per la sfida contro i bianconeri non si trovano più biglietti già da diversi giorni, mentre per quella contro i Blues si va spediti verso il sold out (sono rimasti disponibili solo pochissimi settori).