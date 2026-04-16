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Biglietti Milan Atalanta, inizia la vendita libera: ecco info, prezzi e tutti i dettagli per la sfida di San Siro
Biglietti Milan Atalanta, ecco le info, i prezzi e tutti i dettagli per la grande sfida di San Siro
Il Milan si prepara a vivere uno dei momenti clou del finale di stagione. In occasione del primo appuntamento casalingo di maggio, i rossoneri ospiteranno l’Atalanta per la 36ª giornata di Serie A. Si tratterà di una sfida storica, l’incontro numero 150 tra le due compagini: un confronto che vede il club di via Aldo Rossi in vantaggio con 69 vittorie contro i 31 successi bergamaschi e 49 pareggi. La gara è fissata per domenica 10 maggio 2026 (orario indicativo delle 15.00, in attesa di conferma definitiva dalla Lega).
Biglietti Milan Atalanta: fasi di vendita e promozioni
La corsa al tagliando è già iniziata. I biglietti sono acquistabili sui canali ufficiali (sito AC Milan, Casa Milan, Flagship Store di via Dante e circuiti VivaTicket) seguendo questo calendario:
- Fase Abbonati e Milan Club: dalle 15.00 di venerdì 10 aprile fino alla mezzanotte di domenica 12 aprile. Ogni abbonato o socio può acquistare fino a 4 biglietti aggiuntivi con listino dedicato.
- Vendita Libera: aperta da lunedì 13 aprile alle ore 15.00, fino a esaurimento posti.
I prezzi partono da 29€, con tariffe agevolate a partire da 24€ per gli Under 16 e gli Over 60 in settori selezionati. Per i tifosi con disabilità, è previsto un biglietto unico da 25€ (tifoso + accompagnatore) tramite portale dedicato.
Per chi desidera un’esperienza ancora più coinvolgente, il Milan mette a disposizione nuovi servizi esclusivi:
- Fast Track (da 5€): per saltare la coda e accedere rapidamente allo stadio.
- Sports Pub post-match (10€): per vivere il dopo-partita in un’atmosfera stile pub inglese direttamente all’interno di San Siro.
- Club 1899: la soluzione Premium con Hospitality, ideale per aziende e privati che cercano ristorazione raffinata e i posti più esclusivi dell’impianto.