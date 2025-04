Condividi via email

Biglietti Finale Coppa Italia, da domani al via la vendita per gli abbonati: tutti i dettagli. Segui le ultimissime sul club rossonero

Ecco tutte le info sulla vendita dei biglietti finale Coppa Italia tra Bologna e Milan.

Ai sostenitori del Milan sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud.

Ai sostenitori del Bologna sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord.

FASI DI VENDITA AC MILAN

Dalle ore 10.00 del 30 aprile, fino alle ore 10.00 del 2 maggio 2025:

Vendita riservata agli abbonati alla Serie A 24/25 Milan, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 24-25.

Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero di CRN Card, “-“, la data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 006000000000-GGMMAAAA).

Dalle ore 11.00 del 2 maggio fino alle ore 9.00 del 4 maggio 2025, vendita riservata in via esclusiva a:

I Soci Milan Club (purché abbonati alla Serie A 24-25 del Milan e/o possessori di CRN Card), che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 24-25 e/o siano possessori di CRN Card. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero di CRN Card, “-“, la data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 006000000000-GGMMAAAA). Saranno ritenute valide le CRN Card sottoscritte entro il 30 aprile 2025.

Dalle ore 10.00 del 4 maggio fino alle ore 10.00 del 6 maggio 2025 riparte la vendita per gli abbonati a cui si aggiungono anche:

I possessori di CRN Card che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari siano possessori di una CRN Card.

Il codice di accesso alla fase di vendita è composto dal numero di CRN Card, seguito da un trattino “-” e dalla data di nascita nel formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 006000000000-GGMMAAAA). Saranno ritenute valide le CRN Card sottoscritte entro il 30 aprile 2025.

FASE DI VENDITA “LIBERA” DEI BIGLIETTI RESIDUI

Per entrambe le squadre, alle ore 12.00 del 6 maggio 2025 – eventuale inizio della fase di vendita “libera” dei biglietti residui di entrambe le squadre.