Biglia: «Al Milan il momento migliore della mia carriera»

A margine dell’evento Junior Tim Cup – Il calcio negli oratori, Lucas Biglia ha parlato della propria avventura nel mondo del calcio: «Il miglior momento della mia carriera calcistica è essere entrato in questo glorioso club. Sono stati due anni e mezzo bellissimi. In Nazionali, invece, partecipare ad un Mondiale è stato emozionante, ma soprattutto giocare la finale. Se ci ripenso…a 4 anni mio fratello più grande mi portava a giocare, per me lui era un esempio e io lo seguivo. La vita non è il calcio ma è fuori dal calcio. Siamo persone normali e ritrovare bambini che ci guardano cosi è speciale».