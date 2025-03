Biasin critica aspramente la società: «Cocciuti, i tifosi sono stati più lungimiranti di voi». Le sue recenti dichiarazioni

Nell’ultimo turno di campionato il Milan ha perso contro la Lazio 1-2. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha criticato aspramente la società.

«Per comprendere il livello di cocciutaggine di chi è chiamato a prendere decisioni, è sufficiente analizzare quel che è accaduto sulla panca del Diavolo: Conceicao ha peggiorato il livello del connazionale Fonseca che a sua volta ha peggiorato il livello di Lopetegui. Lopetegui in effetti è stato il migliore tra gli allenatori stagionali di casa-Milan ed ha battuto i colleghi solo perché, semplicemente, non è arrivato. E non è arrivato solo grazie ai tifosi che – è un dato di fatto – si sono dimostrati più lungimiranti di chi è pagato per prendere decisioni».