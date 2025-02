Condividi via email

Biasin difende Leao: le sue dichiarazioni riguardo il momento no rossonero. Segui le ultimissime sul club rossonero

A Pressing, le dichiarazioni del giornalista Biasin sul Milan.

PAROLE – “Io credo che al Milan ci sia un grande problema di masochismo perchè su 100 cose buone che il Milan, 90 le fa Leao, però non si capisce perchè gli ultimi due allenatori rossoneri ogni tanto lo fanno sparire. Nelle partite decisive di questo periodo, ci sono stati troppi errori: espulsione di Musah e errore di Gabbia a Zagabria, contro il Feyenoord papera di Maignan all’andata e doppio giallo di Theo Hernandez al ritorno, contro il Torino è arrivata poi un’altra papera di Maignan. Sono i singoli che si devono prendere le proprie responsabilità perchè il potenziale della squadra per me è enorme“.