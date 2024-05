Biasin punzecchia Ibrahimovic: «Dov'è? Il Milan ha bisogno di lui. Sul nuovo allenatore...»

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della situazione e del momento del Milan attuale

Le parole nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, del giornalista Fabrizio Biasin sulla situazione e del momento del Milan attuale:

LE PAROLE – «Ibra, dove sei? Perché non parli? Forse perché sei stato assunto da Red Bird come “Partner Operativo del portafoglio di investimenti nei settori sport, media e intrattenimento” e “Senior Advisor della proprietà e del senior management del Milan”? Può darsi, solo che il Milan al momento ha bisogno come il pane di un dirigente con pieni poteri operativi. Ha bisogno di te»