Mercato Milan, Bianchin non ha dubbi: «Ora la sua permanenza è scontata!». Rinnovo pronto?

Mercato Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, non ha dubbi sul futuro di Theo Hernandez: dopo la Supercoppa rinnovo certo

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, noto giornalista, ha parlato anche del futuro di Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Per mesi si è parlato di Theo come giocatore a rischio mercato Milan. Chiaro che il derby cambia parecchio. Come si può ora pensare di non andare avanti insieme? Come si fa a non ragionare – in fretta, prima che l’estate si avvicini – sull’accordo per il rinnovo?».