Biafora a CalcioNews24: «Può essere risucchiato anche il Milan all’interno di questa corsa visto lo scontro di domenica»

Biafora, giornalista de Il Tempo, ha rilasciato un’intervista in esclusiva Calcionews24 nella quale ha parlato anche della corsa Champions

Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, esperto specialmente di Roma, ha rilasciato un’intervista in esclusiva Calcionews24. Le sue dichiarazioni.

Ciao Filippo, siamo nella fase decisiva del campionato per quanto riguarda la corsa Champions. La Roma è tornata prepotentemente in corsa: ce la farà ad entrare tra le prime 4?

«Sicuramente i risultati dell’ultimo turno non erano ipotizzabili da Gasperini neanche nelle più rosee previsioni. Credo però che la Juventus, che ha ancora un punto di vantaggio, resti ancora favorita rispetto alla Roma per entrare in Champions League. Do ai bianconeri l’80-90% di possibilità visto anche lo scontro diretto a favore per i bianconeri e il calendario non è così difficile. La Roma ci proverà, ha il dovere di farlo anche se potrebbero esserci grossi rimpianti per il gol di Gatti all’ultimo minuto in Roma-Juve e che potrebbe essere decisivo alla fine. Sicuramente la Roma ha la possibilità di fare tre vittorie. Ora c’è il Parma, all’ultima il Verona. Certo, in mezzo c’è il derby con la Lazio che potrebbe però essere influenzato dall’esito della finale di Coppa Italia. Può essere risucchiato anche il Milan all’interno di questa corsa visto lo scontro di domenica contro l’Atalanta però per il resto vedo una corsa a tre tra Juve, Roma e Como che non va dimenticato».

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