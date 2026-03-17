Bertolucci sulla sconfitta del Milan contro la Lazio: «La squadra non si è presentata nella partita più importante. Allo Scudetto non ci ho mai creduto, ecco perché…»

Bertolucci, intervenuto a Radio 24, ha parlato così del Milan di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro la Lazio: le sue parole

Oltre alle celebrazioni per il tennis italiano, con la storica vittoria di Jannik Sinner nel Masters 1000 californiano contro Medvedev, il lunedì sportivo è segnato dalle riflessioni sul campionato di Serie A. Intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, Paolo Bertolucci ha espresso tutto il suo scetticismo sulla stagione del Milan di Massimiliano Allegri, reduce dal pesante scacco dell’Olimpico che ha sancito il distacco di 8 punti dall’Inter: «Non credevo nello scudetto per il Milan, la squadra è questa, non c’è nulla da fare. Vinci il derby, ma non a Parma e ieri non hanno giocato, la squadra non si è presentata nella partita più importante».

Bertolucci, l’analisi di una stagione a due facce

Il commentatore televisivo ha puntato il dito sulla mancanza di continuità, un difetto che ha vanificato l’impresa contro i nerazzurri di Cristian Chivu di una settimana fa. Bertolucci ha poi rincarato la dose sulle recenti prestazioni: «Non ho mai pensato che potessero lottare fino alla fine. Puoi avere fiammate come quella nel derby deciso da Estupinan, ma se poi manchi l’appuntamento con la vittoria contro squadre meno blasonate come il Parma o crolli a Roma, significa che manca la struttura. Ieri la squadra è stata completamente assente». Un giudizio severo che fotografa il momento dei rossoneri, ora obbligati a guardarsi le spalle per blindare un posto nella prossima Champions League.