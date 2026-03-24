Berti sulla corsa Scudetto: «Milan e Napoli non mi fanno paura, per ora. Si sottovaluta l’assenza di Bastoni…»

Berti, l’ex giocatore nerazzurro analizza il momento della squadra di Chivu tra assenze pesanti e il ritorno dei leader.

Nonostante un leggero calo di tensione nelle ultime uscite, il carisma di Nicola Berti torna a farsi sentire per rassicurare l’ambiente interista. L’ex centrocampista, interpellato da La Gazzetta dello Sport, ha scattato una fotografia nitida del campionato, ammettendo che il livello generale si è abbassato, ma senza vedere nubi all’orizzonte per la corsa al titolo dei nerazzurri. Secondo Berti, la struttura della squadra di Cristian Chivu resta la più solida, nonostante la pressione delle inseguitrici.

«Milan e Napoli non mi fanno paura, per ora…» ha dichiarato con la consueta schiettezza, allontanando i fantasmi di un possibile sorpasso. Berti ha poi individuato due fattori chiave che hanno condizionato le ultime prestazioni, spostando l’attenzione su quanto pesi l’equilibrio difensivo e la fame sotto porta.

Berti, il peso di Bastoni e l’impatto di Lautaro Martinez

Analizzando i singoli, l’ex nerazzurro ha posto l’accento su un’assenza spesso non considerata dai critici: «L’assenza di Bastoni è sottovalutata, è fondamentale». Il braccetto di sinistra è infatti il primo regista della manovra e la sua mancanza toglie imprevedibilità alla costruzione dal basso. Tuttavia, l’ottimismo torna pensando al reparto avanzato: «E poi torna Lautaro, decisivo pure tatticamente».