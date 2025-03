Berta Milan, retroscena da brividi! C’entra Furlani, è successa veramente questa cosa

Berta Milan, spunta il retroscena che lascia di stucco: Furlani ci ha provato in tutti i modi ma il dirigente ha scelto l’Arsenal

Importante retroscena svelato da Fabrizio Romano, noto giornalista sportivo, sul proprio profilo di X in merito alla situazione relativa al nuovo DS del Milan.

Nell’ultimo mese, la dirigenza del Milan ha tenuto più di tre riunioni per convincere Andrea Berta, ex dirigente dell’Atletico Madrid, ma lui ha sempre voluto l’Arsenal come destinazione preferita per il suo futuro.