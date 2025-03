Berta Milan, l’ultima novità sentenzia il futuro dell’ex Atletico Madrid! Rossoneri gelati, firma con loro

Condividi via email

Berta Milan, importante novità sul dirigente ex Atletico Madrid: ad un passo l’accordo con l’Arsenal, rossoneri beffati

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha dato un importante aggiornamento sul futuro di Andrea Berta, accostato nelle ultime settimane anche al Milan come possibile nuovo DS.

PAROLE – «Andrea Berta è ora il candidato principale per diventare il nuovo direttore dell’Arsenal. Colloqui in fase avanzata, non ancora fatto/chiuso».