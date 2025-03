Berta Milan, sfuma definitivamente l’ipotesi: accordo confermato, firma con loro

Condividi via email

Berta Milan, la pista che porta all’ex dirigente dell’Atletico Madrid sfuma definitivamente: confermato l’accordo con l’Arsenal

Come riportato da Fabrizio Romano, il Milan deve depennare definitiva il nome di Andrea Berta, ex dirigente dell’Atletico Madrid, come possibile nuovo DS rossonero:

PAROLE – «Andrea Berta inizierà il suo nuovo capitolo come direttore dell’Arsenal nelle prossime settimane, il piano è confermato. Come riportato, il contratto è stato siglato la scorsa settimana e il nuovo direttore ha già parlato con Mikel Arteta dei piani futuri».