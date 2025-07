Bernardeschi torna in Serie A, l’ex Juventus è ad un passo da una grande squadra del nostro campionato: i dettagli e le ultimissime

Un volto noto del calcio italiano è pronto a fare il suo ritorno in Serie A: Federico Bernardeschi, appena svincolatosi dal Toronto FC, è a un passo dal trasferirsi al Bologna. L’indiscrezione, che circola con insistenza e trova conferma nelle parole dell’esperto di mercato Fabrizio Romano, segna un potenziale rinforzo di qualità per i rossoblù.

L’esterno offensivo, che in passato è stato un obiettivo concreto del Milan, sembra aver scelto la squadra emiliana per rilanciare la sua carriera dopo l’esperienza oltreoceano. Il suo nome era stato spesso accostato ai rossoneri come possibile innesto per le fasce offensive, ma le trattative non si erano mai concretizzate.

Ora, a distanza di tempo, Bernardeschi si prepara a calcare nuovamente i campi della massima serie italiana, ma con una maglia diversa da quella che molti si aspettavano. Il Bologna, guidato da una società ambiziosa e con un progetto tecnico solido, ha saputo convincere il giocatore a sposare la causa felsinea.

Per il club bolognese si tratterebbe di un colpo importante a parametro zero. Bernardeschi, con la sua esperienza in Serie A, le sue qualità tecniche e la sua versatilità, potrebbe rappresentare un valore aggiunto significativo per la squadra. La chiusura dell’affare sembra ormai questione di ore, e il suo ritorno nel campionato italiano è atteso con curiosità.