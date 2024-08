Bernabè lancia la SFIDA al Milan: «Contro la Fiorentina avremmo potuto vincere, ora il nostro obiettivo è questo»

Intervistato dal canale YouTube ‘Mas que Pelotas’, il centrocampista del Parma Bernabé ha lanciato la sfida al Milan

Le parole di Bernabè al canale YouTube ‘Mas que Pelotas’. Il centrocampista del Parma ha lanciato la sfida al Milan:

LE PAROLE – «Sono rientrato lo scorso mercoledì e sono andato subito ad allenarmi perché dovevamo giocare contro la Fiorentina. Il risultato può essere letto come positivo perché la Fiorentina è un’ottima squadra ma per come è andata la partita ma avremmo potuto vincere, specie nel primo tempo dove abbiamo avuto 4-5 occasioni per segnare. Ci insegna qualcosa, in Serie A se perdoni ti complichi la vita. Abbiamo praticamente lo stesso gruppo dell’anno scorso, con 3-4 giocatori nuovi. La struttura e i compagni sono gli stessi, il livello è aumentato. L’obiettivo principale è salvarsi. Siamo un gruppo molto giovane, che deve imparare, siamo un gruppo che cambia molto come stili di gioco. Ci divertiamo, mettiamo tanti uomini in attacco. Mi piacerebbe arrivare più in alto possibile ma l’obiettivo realista è salvarsi ovviament»