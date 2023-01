Berlusconi, la battuta sulle elezioni regionali in Lombardia: «Forza Milan, Forza Monza… no, scusate!». Show del Cavaliere sui social

Silvio Berlusconi, in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, per le imminenti elezioni regionali lombarde, ha dato vita ad un siparietto, in cui scambia Milan e Monza con Lombardia e Italia.

Ecco le sue parole, come riportate da Il Sole 24 Ore: «Vi auguro che il 2023 sia un anno sereno e felice, un anno in cui realizzare i progetti e i sogni che portate nel cuore. Il 2023 deve essere l’anno della ripresa, per il mondo speriamo possa essere l’anno della pace ritrovate. Forza Milan, forza Monza..no scusate, forza Lombardia e Forza Italia»