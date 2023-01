Palladino: «Galliani? Esultanza come ai tempi d’oro del Milan». Le dichiarazioni dell’allenatore del Monza a Sky Sport

Raffaele Palladino parla così dell’esultanza sfrenata di Galliani al gol del pareggio del Monza contro l’Inter. Le dichiarazioni del tecnico dei brianzoli a Sky Sport.

«Mi sembrava il dottor Galliani dei tempi d’oro del Milan, quello che ammiravo quando guardavo le partite in televisione. Dovrò sempre ringraziare lui e Berlusconi per aver avuto il coraggio di chiamarmi: sono due persone con grande cuore, vivono di calcio e mi stanno molto vicini in ogni momento. Sento la loro presenza quotidiana e li ringrazio.»