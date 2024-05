De Zerbi Milan, l’allenatore SVELA: «Addio al Brighton? Vi dico come è andata. Voglio continuare per la mia strada!». Le parole dopo la sconfitta

L’ormai ex allenatore del Brighton De Zerbi ha parlato dopo la sconfitta contro il Manchester United. Le dichiarazioni riportate in conferenza stampa del tecnico accostato anche al Milan.

SULLA PARTITA – «È stata una giornata difficile, un giorno speciale. Concludo una delle più grandi esperienze della mia vita. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, soprattutto nell’ultima stagione. Nella prima metà di questo campionato abbiamo dato il massimo in ogni partita. A volte abbiamo vinto, a volte abbiamo perso. Dobbiamo essere orgogliosi di questo gruppo di giocatori».

SULL’ADDIO AL BRIGHTON – «Non abbiamo trovato l’accordo per andare avanti. Abbiamo parlato diverse volte nel corso della stagione. Io voglio continuare per la mia strada. So benissimo cosa voglio fare e so che sono un allenatore e devo accettare le politiche del club. Non ho problemi con il club o con Tony Bloom. Devo dirgli grazie perché non posso dimenticare quello che mi hanno dato, ovvero l’incredibile possibilità di lavorare in Premier League, di giocare in Europa League. Mi hanno dato l’opportunità di conoscere questo club, questa città, questi tifosi e sono cose che non posso dimenticare. Ringrazio ancora tutti».