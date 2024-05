Gudmundsson Milan, il ds del Genoa ANNUNCIA: «Il mio telefono non smette mai di suonare, vedremo…». Le parole dell’obiettivo di mercato

Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini, ha analizzato a DAZN il futuro di Albert Gudmundsson, calciatore seguito dal calciomercato Milan e non solo.

PAROLE – «In generale il telefono nel mio lavoro non smette mai di suonare, per lui c’è un interesse particolare visti i suoi numeri, come del resto è già stato a gennaio. Vedremo».

SU GILARDINO – «Stamattina ha firmato il contratto, possiamo dire che è ufficiale, sarà l’allenatore del Genoa per i prossimi due anni».