Giordano bacchetta: «Il Milan quando attacca è bello da vedere ma in difesa…». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Bruno Giordano ha commentato a 90° Minuto la sconfitta del Milan contro il Torino per 3-1. In particolare si è soffermato sulle difficoltà difensive dei rossoneri in questa stagione dopo le tre reti subite per la nona volta in questo campionato.

PAROLE – «Oltre alla fase difensiva sicuramente ci sarà anche da lavorare nel centrocampo. Il Milan quando attacca è molto bello da vedere però poi ha difficoltà nel reparto difensivo».