Lautaro a DAZN: «Lacrime dopo il derby? C’era il rammarico della Coppa Italia e della Champions. Dobbiamo essere orgogliosi». Le parole del nerazzurro

Lautaro Martinez ha parlato a Dazn dopo Inter Lazio ritornando sulle lacrime dopo il derby vinto contro il Milan.

PREMIAZIONE – «Sono pronto, non vedevo l’ora. È un giorno speciale, c’è la mia famiglia e tutti i tifosi per l’ultima partita in casa. Voleva vincere ma abbiamo affrontato una squadra in lotta per la Champions».

PERCORSO – «Abbiamo lavorato insieme ai compagni e allo staff, ci siamo meritati questo scudetto. Dobbiamo essere orgogliosi, è stata un’ottima stagione».

LACRIME SCUDETTO – «Rimane tanto, in questo scudetto e in quella partita col Milan c’era il rammarico della Coppa Italia e della Champions e della finale dell’anno scorso. È tutto lì, è difficile fare un percorso di 38 partite e arrivare davanti. Merito di sacrificio e umiltà, dobbiamo continuare così».

SITUAZIONE CLUB – «Stanno gestendo questa cosa, noi ci occupiamo di campo. Siamo tranquilli e dobbiamo goderci la festa con la nostra gente e il pubblico che ci è stato vicino».

RALLENTAMENTI RINNOVO – «Sicuramente anche per questo, non so cosa succederà. Ma sicuramente prima della fine della prossima settimana dobbiamo cercare un accordi».