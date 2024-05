Fonseca Milan, rimane il candidato più forte! Declinata l’offerta del Marsiglia: COSA SUCCEDE per il possibile nuovo allenatore

Continua ad avanzare il nome di Fonseca per la panchina del Milan. Come riportato dal Corriere della Sera, l’ex Roma sarebbe il candidato sempre più forte per sostituire Pioli la prossima stagione.

Il tecnico del Lille, che concluderà questa sera la sua stagione in terra francese contro il Nizza, avrebbe già rifiutato una proposta del Marsiglia in attesa di una mossa ufficiale dei rossoneri.