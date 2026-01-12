Bergomi in difesa del Milan: «Chi studia il calendario poi ce lo spiegherà…»

Bergomi a Sky Calcio Club ha chiesto spiegazioni sul calendario, nella fattispecie su quello del Milan

Beppe Bergomi nel corso di Sky Calcio Club, trasmissione in onda domenica sera nel post partita, ha fatto un’analisi sul calendario della Serie A.

L’ex calciatore dell’Inter si è concentrato soprattutto sulle partite del Milan, chiedendo spiegazioni sulle gare dei rossoneri.

LE PAROLE – «Chi studia il calendario poi ce lo spiegherà: il Milan lo fanno giocare di venerdì contro il Cagliari e poi di giovedì contro il Genoa. Secondo me Allegri ha valutato tra le due partite, come più difficile, quella con il Como rispetto che quella contro la Fiorentina. Penso che l’abbia ragionata così. Poi comunque, il Milan nel primo tempo ha avuto tre palle gol eh…».