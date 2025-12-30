Calendario Milan, proteste per il tour de force dei rossoneri. Allegri e Tare… Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan si prepara a vivere un inizio di 2026 ad altissima tensione, segnato da un calendario che definire fitto sarebbe un eufemismo. Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Diavolo dovrà affrontare un vero e proprio tour de force che ha già sollevato non poche polemiche all’interno di Milanello. La criticità maggiore riguarda il brevissimo intervallo tra le sfide contro Genoa e Fiorentina, con sole 64 ore di stop totali.

La gestione di Massimiliano Allegri e la strategia di Tare

Questo scenario non è stato accolto con favore dal nuovo staff tecnico. Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per il suo pragmatismo e la grande capacità gestionale, si trova ora a dover dosare le energie di una rosa che non avrà tempo di recuperare tra un impegno e l’altro. Il tecnico, tornato sulla panchina dei rossoneri per riportare solidità difensiva, dovrà fare i conti con un margine di riposo giudicato insufficiente.

Dello stesso avviso è Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan celebre per il suo fiuto nello scouting e la sua fermezza nelle trattative, che monitora con attenzione la situazione. La preoccupazione del dirigente albanese riguarda l’integrità fisica dei calciatori in una fase cruciale della stagione, dove ogni punto può fare la differenza nella corsa al titolo.

Il regolamento della Lega e le sfide del Diavolo

Nonostante le lamentele dei rossoneri, la Lega Serie A resta ferma sulla propria posizione. Secondo il regolamento vigente, infatti, è sufficiente che tra due gare intercorrano almeno due giorni di calendario. Le 64 ore che separano il match contro i liguri da quello contro i viola rientrano dunque nei parametri legali, sebbene rappresentino il limite minimo per garantire prestazioni atletiche di alto livello.

Punti chiave del calendario rossonero:

Genoa vs Milan : Prima tappa del ciclo di fuoco.

: Prima tappa del ciclo di fuoco. Milan vs Fiorentina : In campo dopo sole 64 ore .

: In campo dopo sole . Gestione Rose: Allegri dovrà sfruttare l’intera profondità della rosa costruita da Tare.

In un calcio sempre più veloce, il Milan di Allegri e Tare dovrà dimostrare di saper superare anche gli ostacoli burocratici di un calendario spietato per restare ai vertici del campionato.