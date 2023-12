Bergomi ripensa: «Scudetto? Solo Inter e Milan hanno dichiarato l’obiettivo»

L’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha detto la sua sulla lotta scudetto che avrebbe dovuto coinvolgere anche Milan e Napoli

Intervenuto dagli studi Sky nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ripensa alla griglia di partenza per lo scudetto di quest’anno in Serie A, dicendo la sua su Inter, Milan, Napoli e Juve.

LE PAROLE – «Io penso che all’inizio dell’anno due squadre hanno dichiarato l’obiettivo dello scudetto: l’Inter e il Milan, la famosa seconda stella, dichiarazioni dei dirigenti e anche dei giocatori. Il Napoli da campione in carica era anche lui, secondo me, candidato. E la Juventus, tutti i dirigenti e allenatori dicono che è la favorita, il primo è stato Pioli: secondo me queste 4 squadre dovevano essere lì, in questo momento Inter e Juve sono le più brave e stanno facendo bene».